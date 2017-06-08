Турецкие музыканты пригласили бакинцев на ифтар в месяц Рамазан (ФОТО)

2017-06-08 18:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялось выступление группы известного джазового музыканта из Турции - гитариста Ондера Фоджана, организованное концертным агентством Premier LTD и Международным центром мугама при поддержке посольства Турции в Азербайджане, сообщили Trend Life организаторы.

На открытии посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал подчеркнул, что праздничный вечер будет способствовать дальнейшему укреплению культурных отношений между братскими странами. Дипломат отметил, что выступление известных турецких джазовых музыкантов в Баку в месяц Рамазан стало доброй традицией.

Музыкант, аранжировщик и композитор Ондер Фоджнан, выпустивший 13 альбомов и принимавший участие в свыше 90 международных фестивалях, как исполнитель и член жюри, собрал вокруг себя талантливых молодых музыкантов, с которыми записал свой последний альбом “Funkbook” и впервые представил в Баку. В проекте "Önder Focan və Sallıel Bros" приняли участие молодые, но уже известные музыканты - братья Анил и Батухан Шаллиэль (саксофон), Эрхан Сечкин (ударные), Халил Ибрагим Ишык (фортепиано), Мехмет Озен (бас-гитара).

На вечере прозвучали произведения Ондера Фоджана, созданные в стиле джаз-фанка - “İlk yudum”, “ABS Dran”, “Salatanin suyu”, “Komşunun tavuğu”, “Firfer”, “Ambasador” и другие. Интересно, что после концерта, который начался в 18.30 и длился около полутора часов, как раз завершился к ифтару – временя разговения (вечерний приём пищи) священного месяца Рамазан. Поэтому музыканты пригласили всех гостей вечера вместе совершить ифтар.

Напомним, что 17 июня в рамках нового проекта Центра мугама "Изюминки этнической музыки" состоится концерт румынских и азербайджанских музыкантов.

Билеты продаются в кассах города, центрах Службы ASAN и на сайте iticket.az.

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(Автор: Вугар Иманов)