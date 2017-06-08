Все меры, принимаемые в связи с пожаром в бакинском общежитии, находятся под контролем Президента - вице-премьер

2017-06-08 18:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Квартиры вынужденных переселенцев, пострадавшие от пожара, произошедшего накануне в общежитии на территории Ясамальского района Баку, будут отремонтированы в кратчайший срок.

Об этом было сказано на совещании, прошедшем в здании Исполнительной власти Ясамальского района под руководством вице-премьера Азербайджана, председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанова, сообщили Trend в четверг в Госкомитете.

В сообщении отмечается, что вице-премьер проинформировал Президента Ильхама Алиева о произошедшем в общежитии пожаре, и все принимаемые меры находятся под контролем Президента.

В состоявшемся совещании приняли участие глава Исполнительной власти Ясамальского района Ибрагим Мехтиев, ответственные лица Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям и пострадавшие от пожара вынужденные переселенцы.

После проведенных на совещании обсуждений с вынужденными переселенцами было принято решение в кратчайший срок отремонтировать сгоревшие квартиры. Жителям будет предоставлена материальная помощь для временного проживания на съемных квартирах.

Кроме того, для оценки ущерба, нанесенного вынужденным переселенцам, распоряжением председателя Госкомитета была создана комиссия из представителей соответствующих структур и вынужденных переселенцев.

Али Гасанов дал поручения руководителям соответствующих управлений в связи с ремонтом в кратчайший срок квартир, которые пострадали от пожара.

Отметим, что накануне в расположенном на территории Ясамальского района по улице Шарифзаде, 1 общежитии №3 Азербайджанского технического университета произошел пожар. В результате происшествия сгорели квартиры 16 семей вынужденных переселенцев.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)