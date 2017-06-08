Македония готова сменить название ради НАТО

2017-06-08 17:34 | www.oxu.az | 2

Македония готова к переименованию ради вступления в НАТО.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Зоран Заев в эфире телеканала МРТ.

Заев рассказал о готовности вступить в Альянс под названием Бывшая Югославская Республика Македония, на котором настаивает Греция, чтобы ускорить и интеграцию республики в ЕС.

Афины добиваются изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО.

На прошлой неделе греческий премьер Алексис Ципрас поздравил Заева со вступлением в должность и напомнил о споре с названием.

Позже македонский премьер сообщил, что в ближайшие месяцы ожидает визит в Скопье генсека НАТО Йенса Столтенберга, «который откроет двери стране для полноправного членства».

Н.О.