Азербайджанский депутат помещен в реанимацию – ОБНОВЛЕНО

2017-06-08 17:40 | www.oxu.az | 2

Депутат Милли Меджлиса Гусейнбала Мираламов госпитализирован с диагнозом инсульт.

Как передает Oxu.Az, в Центральной клинической больнице сообщили АПА, что в настоящее время лечение депутата продолжается в отделении реанимации. Его состояние стабильное.

16:00

У депутата Милли Меджлиса Азербайджана, председателя Хатаинской районной организации партии «Ени Азербайджан» Гусейнбалы Мираламова возникли проблемы со здоровьем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, депутат получает лечение в Центральной клинической больнице.

Страдающий от внутричерепного давления депутат два дня назад был помещен в реанимационное отделение клиники в тяжелом состоянии.

По словам близких депутата, в настоящее время состояние здоровья Г.Мираламова средне-стабильное.

Н.О.

