Азербайджанские военнослужащие внесли большой вклад в обеспечение безопасности в Афганистане - генерал НАТО

2017-06-08 19:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Афганистане высоко оценили образцовую службу и профессионализм военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, обеспечивающих безопасность Международного аэропорта имени Хамида Карзая (HİKA) в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка».

Как сообщили Trend в четверг в пресс-службе минобороны Азербайджана, командир гарнизона HKİA бригадный генерал Мурат Селчук Чол направил благодарственное письмо министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову об азербайджанских миротворцах, отличившихся при исполнении служебных обязанностей.

«Хочу выразить огромное удовлетворение уровнем образцовой службы, демонстрируемой азербайджанскими миротворцами, проходящими службу на территории Международного аэропорта имени Хамида Карзая в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка», проводимой в Афганистане. Выражаю вам благодарность от имени пяти тысяч военнослужащих и гражданского персонала из 52-х стран, проходящих службу в воинской части в Международном аэропорту имени Хамида Карзая», - говорится в письме.

В письме также отмечается, что проявляющие высокую бдительность и дисциплину азербайджанские военные, приложив наряду с этим большие усилия, внесли огромный вклад в обеспечение безопасности, а также в успех, достигнутый группой сил защиты.

«Азербайджанские миротворцы на основе присущих им личных ценностей и чувства большой ответственности установили дружеские взаимоотношения с турецкими и другими международными представителями. Весь личный состав азербайджанских миротворцев представляет свою страну на высоком уровне», - говорится в письме.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)