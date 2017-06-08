Сегодня день памяти первой профессиональной певицы на азербайджанской сцене – ФОТО

2017-06-08 17:54 | www.oxu.az | 2

Сегодня исполняется 36 лет со дня смерти первой профессиональной певицы Азербайджана, народной артистки СССР, дважды удостоенной орденом Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, «Знаком Почета» Шовкет Мамедовой.

Как сообщает Oxu.Az, Шовкет Гасан гызы Мамедова родилась 18 апреля 1897 года в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия), в бедной азербайджанской семье.

Отец-сапожник заметил её замечательные музыкальные данные уже в шесть лет. Именно он способствовал развитию дарования юной певицы.

В 1910 году он нашел для дочери спонсоров, которые помогли девушке получить музыкальное образование в Миланской консерватории. Это была семья азербайджанского миллионера и мецената Тагиева. В 1911 году Шовкет Мамедова уехала в Италию.

В 1912 году финансовая помощь спонсоров прекратилась, и Мамедова была вынуждена вернуться обратно. В том же году она поступила в музыкальную школу в Тифлисе. В 15 лет она впервые выступила на сцене Бакинского театра, исполнив партию из музыкальной комедии Узеира Гаджибекова «Муж и Жена».

В 1915 году Шовкет поступила в Киевскую консерваторию и познакомилась с композитором Глиэром. Благодаря знакомству с Мамедовой, Глиэр заинтересовался азербайджанской народной музыкой и вскоре отправился в Карабах, где он встретился с рядом профессиональных исполнителей мугама. Позже, в 1934, он напишет свою известную оперу «Шахсенем» на основе впечатлений от этой поездки и посвятит ее Мамедовой.

К тому времени она уже будет широко известна как талантливая оперная певица. Во время учебы в Киевской консерватории Мамедова вышла замуж за инженера Якова Любарского, с которым она познакомилась тремя годами ранее в Милане.

С 1921 года Шовкет Мамедова гастролировала в Москве, Ленинграде, Париже, Милане, Тебризе и Тбилиси, исполняя арии из «Травиаты», «Севильского цирюльника», «Риголетто», «Гугенотов» и другие.

В 1927-1930 годах ей удалось завершить свое обучение в Милане, и она вернулась в Азербайджан, чтобы продолжить работу в Азербайджанском Государственном Театре оперы и балета в Баку.

Еще в 1923 году Шовкет Мамедова основала в Баку дом печати музыкальных нот, Бакинский театральный колледж (ныне Азербайджанский Государственный Университет культуры и искусств). Позже она стала руководить вокальным отделением Азербайджанской Государственной консерватории, где преподавала до самой своей смерти.

Скончалась Шовкет Гасан гызы Мамедова 8 июня 1981 года в Баку.

Похоронена на Аллее почётного захоронения в Баку.

A.C.

