Турецкие военные обеспечат безопасность Катара – МИД

2017-06-08 19:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турецкие военные обеспечат безопасность Катара, сказал глава МИД этой арабской страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Катара.

Согласно сообщению, он отметил, что турецкий контингент в Катаре также гарант безопасности в регионе.

Накануне в Великом национальном собрании (парламенте) Турции был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецких военнослужащих.

Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами в 2014 году.

Помимо этого парламентом был ратифицирован "Протокол о сотрудничестве между правительством Турецкой Республики и правительством Государства Катар в сфере обучения и профессиональной подготовки кадров жандармерии".

Отмечается, что данный протокол был подписан второго декабря 2015 года в Дохе в рамках соглашения "О сотрудничестве в сфере безопасности между министерствами внутренних дел Турецкой Республики и Государства Катар".

Протокол, подготовленный с целью определить рамки и принципы сотрудничества, которое будет налажено между Главным командованием жандармерии Турции и Управлением сил внутренней безопасности Катара, определяет обязанности и ответственность сторон в связи с планированием, координацией и осуществлением образовательной деятельности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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