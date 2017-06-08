Начался прием инвестпредложений по развитию Шекинского района

2017-06-08 19:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при министерстве экономики Азербайджана приступил к приему инвестиционных проектов по приоритетным сферам развития Шекинского района, сообщает в четверг минэкономики.

По итогам делового форума в Шекинском районе НФПП счел целесообразным начать прием предложений предпринимателей о финансировании инвестпроектов по созданию крупных фермерских и садоводческих хозяйств, хозяйств племенного животноводства и интенсивного табаководства и пчеловодства, хранилищ для высушенного табака, предприятий по переработке табака и молока, а также отеля.

В соответствии с правилами использования средств НФПП предприниматели могут обратиться в фонд посредством уполномоченных кредитных организаций. По желанию предпринимателей малые проекты могут быть полностью профинансированы за счет льготных кредитов.

НФПП был создан в 1992 году. Выдача кредитов предпринимателям осуществляется через уполномоченные банки и небанковские кредитные организации, общее число которых составляет 59.

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)