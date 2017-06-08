Чад отозвал посла из Катара для проведения консультаций

2017-06-08 18:00 | www.oxu.az | 2

Чад отозвал посла из Катара для проведения необходимых консультаций в связи с дипломатическим кризисом в Персидском заливе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Рейтер.

«Правительство Чада призывает все заинтересованные страны отдать предпочтение диалогу как средству решения кризиса, а также требует от Катара соблюдать обязательства и прекратить любые действия, которые могут нанести вред единству стран в регионе и миру во всем мире», - цитирует агентство заявление МИД Чада.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже к ним присоединились еще пять стран. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.

Н.О.