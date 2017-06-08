Navigator Mobile Services изобретает новые формы мошенничества

2017-06-08 18:10 | www.oxu.az | 2

После публикации материала, разоблачающего мошенническую деятельность ООО Navigator Mobile Services (NMS), в редакцию агентства Report начали поступать обращения от граждан, ставших жертвами проделок данной компании, передает Oxu.Az.

Некоторые обращения повторяли затронутые темы, но также были письма с доказательствами о новых аферах NMS.

«В этом году я купил своей жене на 8 марта смартфон, однако подарил его ей 7 марта. Когда она настраивала свой телефон, то появилась стилизованная под Google Play табличка, оповещавшая, что якобы на телефоне найдено столько-то вирусов. Естественно, она нажала на сообщение, чтобы очистить телефон от вирусов. Жена была уверена, что устанавливает какое-то приложение Google Play», - заявил пострадавший.

По его словам, нигде в сообщении не было указано, что данная услуга платная. «Никаких СМС жена не отправляла, никаких кодов она не вводила. Это исключено», - отметил он, добавив, что за эту услугу с баланса телефона стали списываться деньги.

Мужчина отмечает, что фирма NMS заверила его в письме, что якобы они присылали СМС-предупреждение, однако ничего подобного не было. По его словам, за это время фирма не отправляла никаких СМС и никакие антивирусы не были установлены.

«То есть данная фирма подписала мою жену на платный сервис хитрым, мошенническим способом. Мы об этом узнали практически через месяц, когда на счету телефона внезапно осталось мало денег», - добавил он.

Пострадавший отметил, что по логике на новом телефоне изначально не может быть вирусов.

«Не просканировав телефон, нереально определить количество вирусов. Это мошенничество чистой воды», - сказал пострадавший.

По его словам, он позвонил в службу поддержки мобильного оператора. В службе сказали, что оператор не несет ответственности за списание средств за непонятные услуги, а виновата компания NMS. Более того, в списке оплаченных услуг имя NMS нигде не фигурировало.

Пострадавший отметил, что после отправки письма в NMS, компания отказалась возвращать списанные с телефона деньги:

«Когда я попросил у них документы, любой договор, согласно которому они оказали мне платную услугу, в фирме мое требование проигнорировали», - отметил гражданин.

Он также добавил, что намерен проконсультироваться с юристом и подать на NMS в суд.

«Это же чистой воды мошенничество! Я ничего не покупал, но при этом у меня украли деньги. Причем за услугу, которая не может быть оказана технически. Невозможно дистанционно узнать о наличии вирусов на смартфоне. Это я говорю как человек, работающий в сфере информационных технологий. Сервисы очень легко настраиваются. Когда вы заходите на сайты, где официально можно установить антивирусы, то внизу мелким шрифтом указывается цена и правила пользования. Когда вы заходите через тизерные, рекламные сети, то на скриншотах четко видно, что не бывает предупреждения, что сервисы платные. Нет полосы прокрутки, чтобы опустить вниз и прочитать информацию», - сказал пострадавший.

Еще один обратившийся в редакцию Report абонент отмечает, что недавно начал замечать, что с его счета стали списываться деньги (общая сумма составила около 15 манатов). Он позвонил в отдел обслуживания оператора, где ему сообщили, что он подключен к платной услуге компании NMS:

«Я заявил, что не подключался к этой услуге, на что мне посоветовали обратиться в NMS, дав их номера. Первая минута звонка к ним (минута считается с гудка) бесплатная, последующие платные. То есть помимо услуги оператора связи еще списывается сумма за звонок в NMS. Звонок к ним не дал никаких результатов, там мне сообщили, что якобы я подключался к этой услуге».

Исходя из этих жалоб становится ясно, что NMS и в этом году взялась за старое, подключая абонентов в подписку к разного рода «левым» сайтам.

Абонент по данному поводу уже сделал обращение в министерство экономики.

Л.А.