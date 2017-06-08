ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросах противодействия наркоторговле

2017-06-08 19:37 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - ОБСЕ организовала в Туркменистане тренинг по противодействию торговле наркотиками, говорится в четверг в пресс-релизе организации.

В качестве слушателей были приглашены сотрудники таможенной службы и правоохранительных органов Туркменистана.

Речь на курсах шла о пресечении провоза наркотических средств и химических прекурсоров. "Транснациональные угрозы, особенно те, которые касаются наркоторговли, по-прежнему занимают важное место в повестке дня безопасности всего региона ОБСЕ", - сказала Наталья Дрозд, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

По мнению дипломата, торговля наркотиками является одной из наиболее сложных проблем, влияющих на благополучие современного общества.

В программу курса были включены такие вопросы, как современные методы пресечения провоза наркотических средств, химических, биологических и радиологических веществ, а также учебные примеры, касающиеся трансграничных преступлений, и дискуссии об общих вызовах открытым и безопасным границам.

Проводились практические занятия, симулирующие досмотр личных вещей, грузовых машин с товарами и легковых автомобилей. "Центр ОБСЕ в Ашхабаде высоко оценивает усилия правительства Туркменистана, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков и химических прекурсоров, и мы уверены, что подобные обучающие мероприятия будут способствовать достижению устойчивых результатов", - отметила посол Дрозд.

Туркменистан имеет протяженную границу с Афганистаном, территория которого, по данным ООН, активно используется для выращивания наркотических средств.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)