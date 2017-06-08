МИД Узбекистана обсудил с делегацией Госдепа США вопросы сотрудничества

2017-06-08 19:43 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - В министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с делегацией Госдепартамента США во главе с директором офиса по Центральной Азии Бюро по вопросам Южной и Центральной Азии Вальтером Скоттом Ридом III, сообщила в четверг пресс-служба МИД.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам узбекско-американской повестки дня в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах", - говорится в сообщении.

На встрече стороны также рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договоренностей, график и повестку дня предстоящих контактов в различных форматах. В ходе обсуждения международной проблематики особое внимание стороны уделили региональным вопросам.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)