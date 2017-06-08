В ООН назвали численность боевиков ИГ

2017-06-08 20:59 | www.apa.az | 3

Численность террористической группировки ИГ составляет до 20 тысяч человек. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пятом докладе генсека ООН об угрозе миру и безопасности, создаваемой этой группировкой, который был представлен на заседании СБ ООН в четверг.

"Численность бойцов ИГИЛ за прошедшие 16 месяцев значительно сократилась и в настоящее время составляет от 12 000 до 20 000 человек. Одновременно замедлился приток в Ирак и Сирию иностранных боевиков-террористов из целого ряда районов. Однако теперь серьезную угрозу международной безопасности создают возвращение боевиков в свои страны и их перемещение из зоны конфликта в другие регионы", — говорится в обнародованном документе.

"В последние 16 месяцев масштабы пропаганды сократились, а ее главная идея изменилась: если раньше это была идея "строительства государства", то теперь упор делается на демонстрации военных успехов", — говорится в докладе.