Бывший директор ФБР: «Вмешательство России в выборы в США может повториться»

2017-06-08 21:07 | www.apa.az | 3

Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что имевшие место, по его утверждению, случаи "вмешательства России" в выборы в США могут повториться.

"Они могут вернуться". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил он на слушаниях в сенатском комитете по разведке.

По его мнению, американцам следует всерьез воспринимать "вмешательство РФ" в выборы, поскольку, по его словам, "иностранное правительство вторглось в наш избирательный процесс и оказало влияние на то, что мы должны думать и как нам голосовать".

При этом Коми подчеркнул, что данный вопрос касается всей страны, а не только демократов или республиканцев.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.