Победитель тендера в рамках разработки азербайджанского газового месторождения определится в июле (ФОТО)

2017-06-08 19:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Победитель тендера, объявленного компанией Total по прокладке подводных труб и кабелей к месторождению "Абшерон", будет определен в июле, сказала в четверг представитель компании Карин Лафонтен на встрече с руководством ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

По ее словам, приведенным в сообщении ЗАО, Total активизировала работы для начала добычи газа с месторождения "Абшерон".

"После этого Total и представители компании осмотрят корабли пароходства, которые подойдут к проекту", - сказала Лафонтен.

В свою очередь, председатель ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" Рауф Велиев отметил, что в настоящее время в состав флотилии пароходства входит около 300 кораблей, и выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве с Total.

Ранее SOCAR и Total подписали рамочное соглашение об основных контрактных и коммерческих принципах, регулирующих программу первой фазы разработки месторождения "Абшерон".

На первом этапе разработка месторождения включает в себя бурение одной скважины на глубине моря 450 метров. Добыча составит до полутора миллиардов кубометров газа в год, который в полном объеме пойдет на внутренний рынок Азербайджана, а также значительные объемы конденсата. Первый газ с месторождения планируется получить в 2019 году.

Ожидается, что Total примет окончательное инвестиционное решение по "Абшерону" до конца 2017 года, а первая оценочная скважина будет пробурена в конце текущего года. Примерная стоимость первой фазы оценивается в один миллиард долларов.

По оценке геологов SOCAR, запасы месторождения "Абшерон" составляют 350 миллиардов кубических метров газа и 45 миллионов тонн конденсата.

Участниками проекта "Абшерон" являются госкомпания SOCAR - 40 процентов, французские компании Total (40 процентов, технический оператор проекта) и Engie (20 процентов).

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)