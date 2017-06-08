Узбекистан и Пакистан намерены расширять сотрудничество

2017-06-08 19:55 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, прибывший в четверг в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), встретился с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом, сообщила пресс-служба главы государства.

Главное внимание на встрече было уделено рассмотрению состояния и перспектив отношений между двумя государствами, а также вопросам укрепления региональной безопасности, говорится в сообщении.

Узбекистан поддержал прием Пакистана в ШОС в качестве государства-члена, уделил особое внимание данному вопросу во время своего председательства в организации.

"Узбекистан и в дальнейшем будет развивать многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество с Пакистаном", - приводит слова Мирзияева пресс-служба главы государства.

В свою очередь, Наваз Шариф отметил, что "Пакистан заинтересован в расширении партнерства с Узбекистаном во всех направлениях".

Узбекистан и Пакистан поддерживают друг друга на международной арене. К настоящему времени подписано около 50 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. В республике действуют 55 предприятий, организованных в сотрудничестве с Пакистаном.

Как сообщалось, президент Узбекистана восьмого – девятого июня примет участие в очередном заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане. Он также примет участие в официальной церемонии открытия международной специализированной выставки EXPO-2017.

Как ожидается, в рамках реализации решений Ташкентского саммита ШОС в Астане будет завершена процедура приема в организацию Индии и Пакистана в качестве государств-членов.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана.

Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)