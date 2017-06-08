В Татарстане обезвредили банду уроженца Азербайджана

2017-06-08 18:37 | www.oxu.az | 2

В Набережных Челнах сотрудники полиции вырвали заложника из рук банды гражданина Азербайджана, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ntr-24.ru.

Злоумышленники насильно удерживали челнинца более суток сначала в одном из кафе Автограда, затем перевезли его в садовый домик.

Одним из задержанных оказался уроженец Азербайджана, двое других — местные жители. Потерпевший — директор компании «Содействие». В заложники он попал из-за долга в 200 тыс. рублей.

По данному факту возбуждены сразу два уголовных дела по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Самоуправство». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Н.О.