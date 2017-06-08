Эммануэль Макрон: Франция останется верна своим обязательствам по поиску урегулирования нагорно-карабахского конфликта

2017-06-08 20:03 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Искренне передаю вам, а также всему азербайджанскому народу самые добрые пожелания мира, благополучия и процветания по случаю национального праздника Азербайджана. Многочисленные встречи на высоком уровне за прошедшее время, в частности ваш визит во Францию 14 марта текущего года, продемонстрировали качество и динамичность связей между Францией и Азербайджаном.

Ваша личная позиция в связи с нашими отношениями мне известна, и я желаю, чтобы в будущем мы совместно могли воспользоваться большим потенциалом развития этих отношений во всех сферах.

В то же время заверяю вас в том, что Франция, как сопредседатель Минской группы, останется верна своим обязательствам по поиску справедливого и устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

Прошу вас принять мои заверения в высочайшем почтении к вам", - говорится в послании.