Глава Таджикистана поздравил Президента Ильхама Алиева

2017-06-08 20:05 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Сердечно поздравляю Вас с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Азербайджанской Республикой. С удовлетворением хочу отметить, что за эти годы традиционные отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, имеющие вековые исторические корни, неуклонно укреплялись и сопровождались плодотворным ростом как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Мы дорожим достигнутым высоким уровнем таджикско-азербайджанских связей и заинтересованы в наполнении современных взаимоотношений наших стран новым практическим содержанием.

Выражаю уверенность в том, что общими усилиями мы сможем придать большую результативность и динамизм таджикско-азербайджанскому взаимодействию, отвечающему коренным интересам двух народов и государств", - говорится в поздравлении.

Эмомали Рахмон пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира, благополучия и дальнейшего процветания.