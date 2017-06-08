Госпитализирован Фил Коллинз

2017-06-08 18:44 | www.oxu.az | 2

Госпитализирован британский музыкант Фил Коллинз, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Telegraph.

Недавно Коллинз вернулся к концертной деятельности после десятилетнего перерыва. Теперь он вынужден перенести свои шоу в Лондоне, поскольку получил травму при падении в номере отеля.

«Фил страдает от «свисания стопы» – результата операции на спине, что вызывает трудности при ходьбе», - рассказал представитель Коллинза. Музыкант перенес операцию в 2015 году.

Артист поскользнулся ночью в своем гостиничном номере, когда направлялся в ванную комнату, упал и ударился головой об стул. В больнице Коллинзу наложили швы. В настоящее время он восстанавливается.

Первый концерт Коллинза после перерыва прошел в Лондоне в воскресенье, 4 июня. Он должен был выступать 8 и 9 июня, но теперь шоу перенесены на 26 и 27 ноября.

A.C.

