Ильхам Алиев выделил 3 млн. манатов на расширение приморского парка-бульвара

2017-06-08 18:48 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по расширению комплекса приморского парка-бульвара в городе Астара.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на расширение комплекса приморского парка-бульвара в городе Астара из Резервного фонда президента Исполнительной власти Астаринского района выделено 3 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

A.M.