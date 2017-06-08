50-летний юбилей заповедника Гобустан: 3D-моделирование на перекрестке культур (ФОТО)

2017-06-08 20:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Исполняется 50 лет со дня создания Национального историко-художественного заповедника Гобустан и 10 лет со дня включения его в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, сообщили Trend Life в министерстве культуры и туризма Азербайджана.

В рамках празднования этих значимых событий с участием местных и международных экспертов и ученых 13-14 июня состоится Международная конференция "Qobustan – Mədəniyyətlərin qovşağında qayaüstü İncəsənət" ("Наскальные изображения Гобустана – на перекрестке культур").

Церемония официального открытия конференции состоится в 10:00 13 июня во Дворце счастья (Дворец официальных приемов).

На конференции состоится презентация проекта "Qobustan. Yeni baxış" ("Гобустан. Новый взгляд") об исследованиях, проведенных сотрудниками заповедника при поддержке министерства культуры и туризма и Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) в рамках международного научного сотрудничества. Согласно проекту, впервые в изучении памятников был использован метод 3D-моделирования. Новые находки открыли возможности для изучения связи наскальных изображений Гобустана с наскальными изображениями Абшерона и Малого Кавказа и в целом изучения наскального искусства Азербайджана.

Также в этот день при организации министерства культуры и туризма, НАНА и Исполнительной власти Гарадагского района Баку в Национальном историко-художественном заповеднике Гобустан состоится торжественное юбилейное мероприятие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)