ИГИЛ пригрозило восьми странам новыми терактами

2017-06-08 18:51 | www.oxu.az | 4

Террористическая группировка ИГИЛ распространила заявление, в котором содержатся угрозы в адрес ряда стран.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, послание, написанное на ломаном английском, рекомендует исповедующим ислам держаться подальше от мест массового скопления людей: рынков, оживленных улиц и площадей, потому что «солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам». Угрожающее письмо адресовано мусульманам, проживающим в восьми странах: Бельгии, США, России, Франции, Великобритании, Канаде, Австралии и Италии.

Бельгийский эксперт в области борьбы с международным терроризмом Питер ван Остайен считает, что заявление радикалов может иметь серьезные основания. Сейчас его изучением занимаются аналитики из бельгийского управления по анализу угроз.

A.M.