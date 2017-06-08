В Москве школьницу жестоко избили сверстники – ВИДЕО

2017-06-08 19:00 | www.oxu.az | 2

Ревность стала причиной конфликта между московскими школьницами, в результате которого одну из девочек сверстницы избили в лесу.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, все участники инцидента установлены.

«К настоящему моменту следователям Главного следственного управления по Москве удалось выяснить, что события имели место 2 июня, а в основу конфликта легла ревность одной из нападавших девочек. Уже установлены и допрашиваются все участники произошедшего», - сообщила она.

По версии следствия, группа девочек на почве личной неприязни жестоко избила свою сверстницу в лесу в Москве, нанося ей множественные удары по жизненно важным органам.

Кроме того, по данным следствия, при этом присутствовали молодые люди, снимавшее избиение на видео, после чего выложили ролик в соцсети. В результате запись была широко растиражирована, привлекла внимание СМИ и общества, и после ее выявления повлекла закономерную реакцию Следственного комитета. По факту истязания девочки группой сверстников возбуждено уголовное дело.

«Следствие намерено досконально разобраться в этой ситуации и дать объективную юридическую оценку действиям каждого отдельно взятого участника и зрителя произошедшего - от зачинщика до автора ролика и лица, выложившего самосуд на всеобщее обозрение. Также следователи проверят на соответствие закону действия средств массовой информации, которые растиражировали видеозапись со сценами насилия в отношении ребенка», - добавила Петренко.

Родители подростков, участвовавших в конфликте, и представители школ будут приглашены в СК.

И.Н.