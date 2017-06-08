Путин подшутил над опоздавшей китайской делегацией – ВИДЕО

2017-06-08 19:23 | www.oxu.az | 2

Президент России Владимир Путин с юмором воспринял заминку китайской делегации на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 8 июня, сообщает в своем Twitter корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

«Китайская делегация задержалась по дороге в зал переговоров. Путин пошутил с сидящим напротив Си: «Один боец!» - написал в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

Он также опубликовал видео, на котором видно, как Си Цзиньпин сидит один напротив российской делегации, и только спустя секунду в зал заходят остальные члены китайской делегации.

С.Б.

