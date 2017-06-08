Новый президент Франции направил письмо Ильхаму Алиеву

2017-06-08 19:43 | www.oxu.az | 3

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 28 Мая – Днем Республики.

Как сообщает Oxu.Az, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент. Искренне поздравляю Вас и азербайджанский народ с национальным праздником Азербайджана.

Многочисленные встречи на высоком уровне, особенно Ваш визит во Францию 14 марта текущего года демонстрируют качество и динамику связей между Францией и Азербайджаном. Мне известна Ваша личная позиция в связи с нашими отношениями. Желаю, чтобы в будущем мы смогли совместно воспользоваться потенциалом развития отношений во всех сферах.

В то же время, заверяю Вас, что как сопредседатель Минской группы Франция останется приверженной своим обязательствам для поиска справедливого и устойчивого решения нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. Уважаемый господин Президент, прошу принять заверения в моем глубоком уважении».

С.Б.

