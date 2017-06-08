Порошенко: Россия хотела поставить нас на колени

2017-06-08 20:10 | www.oxu.az | 4

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что прекращением поставок российского газа Киев хотели поставить на колени. Об этом он сказал в ходе выступления на Трипольской теплоэлектростанции в четверг, 8 июня, передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Поставки газа в Украину были частью гибридной войны, а перекрытием вентиля нас хотели поставить на колени», — заявил глава государства.

Киев перестал покупать российский газ в ноябре 2015 года. Украинские власти начали приобретать топливо в Европе, объясняя это более низкой ценой. Позднее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал, что «Газпром» предложил Киеву более дешевое топливо, чем у европейских поставщиков.

С.Б.

