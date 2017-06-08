Коми отказался комментировать содержание переговоров Флинна с Кисляком

2017-06-08 21:50 | www.apa.az | 3

Бывший директор ФБР Джеймс Коми отказался в четверг комментировать содержание переговоров экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, Флинн ушел в отставку на фоне обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

В ходе слушаний в сенатском комитете по разведке Коми попросили прокомментировать сообщение газеты Washington Post от 23 января нынешнего года о том, что "ФБР изучило переговоры Флинна и Кисляка и не нашло ничего подозрительного".

"Я не хочу комментировать это. Я в достаточной степени уверен, что бюро не подтверждало любые перехваты переговоров", — ответил Коми.