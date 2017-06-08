Турция поддержит экспорт нахчыванской продукции на свою территорию

2017-06-08 20:44 | www.oxu.az | 2

Турция поддержит экспорт нахчыванской продукции на свою территорию.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном в четверг.

Данное заявление было сделано в рамках встречи министра Шахина Мустафаева с турецкой делегацией.

В рамках встречи обсуждались вопросы расширения экспорта из Нахчыванской Автономной Республики в Турцию, соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией и торговые связи между двумя странами.

По словам Мустафаева, в первые четыре месяца 2017 года товарооборот между Азербайджаном Турцией вырос на 88 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, по его словам, экспорт вырос в четыре раза, а импорт - на 18 процентов.

В свою очередь, турецкая сторона заявила о поддержке расширения экспорта нахчыванской продукции на территорию Турции, отметила систематическую работу с предпринимателями и соответствующими инстанциями в этом направлении и сообщила о заинтересованности турецких предпринимателей в инвестировании в Нахчыван.

C.Б.

