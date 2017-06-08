Первый чеченский гей получил убежище в Германии

2017-06-08 21:22 | www.oxu.az | 3

Первый чеченец, который покинул страну в связи с преследованиями из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, получил убежище в Германии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает DW со ссылкой на Tagesspiegel.

Согласно источнику, в МИД ФРГ сообщили, что мужчина прибыл в страну 6 июня. Отмечается, что решение о предоставлении убежища было принято после личного разговора представителей посольства ФРГ в Москве с чеченцем. В общей сложности немецкие дипломаты в Москве получили пять обращений об убежище в связи с ситуацией вокруг геев в Чечне.

Помимо уже уехавшего в Германию еще трое приглашены для беседы в диппредставительство. Tagesspiegel не исключает, что они также могут получить право на проживание в ФРГ.

Ранее чеченских беженцев, скрывающихся от репрессий в отношении гомосексуалов, уже приняли Литва и Франция.

С.Б.

