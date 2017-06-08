Календарь и молитва 14 дня месяца Рамазан

2017-06-08 21:44 | www.oxu.az | 3

Oxu.Az представляет своим читателям календарь и молитву четернадцатого дня священного месяца Рамазан.

14 рамазан 1438 – 8 июня 2017

Имсаг: 03:09

Ифтар: 20:26

Молитва четернадцатого деня:

«Allahummə la tuaxizni fihi bil-əsərat. Və əqilni fihi minəl-xətaya vəl-həfəvat. Və la təc-əlni fihi ğərəzən lil-bəlaya vəl-afat. Bi-izzətikə ya izzəl-muslimin».

Перевод:

«Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного.

О Аллах! Не наказывай меня в этот месяц за нерешительность, удержи меня от ошибок и прегрешений, не допусти, чтобы стал я мишенью для бед и страданий. Во имя Твоего величия, о Тот, кто дарует величие правоверным!»

Отметим, что время начала (имсаг) и завершения (ифтар) оруджа взято из сайта Управления Мусульман Кавказа.

С.Б.

