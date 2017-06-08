İstanbul'daki DEAŞ soruşturmasında 3 tutuklama

2017-06-08 22:21 | www.trend.az | 1

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı belirlenen ve çatışma bölgelerine gidip geldiği değerlendirilen kişilerin yakalanması için Bağcılar, Fatih, Tuzla, Sultanbeyli, Bahçelievler, Ataşehir, Güngören ve Ümraniye ilçelerinde 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı.

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol kararıyla salıverildi.

Kaynak: AA