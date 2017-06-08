В ходе атаки террористов в Сомали погибло 38 человек

2017-06-08 22:01 | www.oxu.az | 4

Число погибших при нападении террористической группировки «Аш-Шабаб» на сомалийский город Аф Урур достигло 38 человек, еще 18 получили ранения.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ВС страны.

«Теперь мы подтверждаем гибель 38 человек, еще 18 ранены. Я полагаю, некоторые были схвачены живыми и увезены», — цитирует агентство слова офицера сомалийских ВС Мохаммеда Абди.

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» захватили город Аф Урур на северо-западе Сомали. Террористы заявляли об убийстве более 60 сомалийских военных. Позднее сооруженные силы Сомали вернули под контроль захваченный террористами группировки «Аш-Шабаб» город на северо-западе страны.

В Сомали «Аш-Шабаб» ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

C.Б.

