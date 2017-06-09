Путин: «Политика США не меняется, несмотря на смену президентов»

2017-06-09 00:03 | www.apa.az | 3

Президент РФ Владимир Путин считает, что политика США остается неизменной, несмотря на смену руководителей государства. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стону

"Президенты в вашей стране меняются, а политика нет", — заявил Путин.

Отрывки из фильма Стоуна опубликованы на канале Showtime в YouTube.

Полностью четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным" будет показан 12-15 июня.

Стоун известен как режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы, его героями были президент Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший. Кроме того, его последней работой стал фильм о бывшем агенте спецслужб США Эдварде Сноудене, премьера которого прошла осенью 2016 года.