На Сахалине произошло землетрясение

2017-06-09 00:52 | www.trend.az | 3

Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,1 произошло в пятницу рано утром на Сахалине, передает РИА Новости.

По данным специализированной автоматизированной информационной службы equalert, землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 06.08 (22.08 мск) 9 июня в координатах 46,9 северной широты и 142,5 восточной долготы на глубине 8,7 километра.

"Ближайший к эпицентру населённый пункт — село Троицкое Анивского района (юг Сахалина) находился в 5,6 километра", — говорится в сообщении.

Довольно продолжительную дрожь ощущали жители Анивского, Холмского районов и Южно-Спхалинска. В домах качались люстры, мебель.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.