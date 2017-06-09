Президент Турции одобрил размещение на территории Катара военнослужащих

2017-06-09 02:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецких военнослужащих, передает агентство Анадолу.

Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами в 2014 году.

Отметим, что ранее парламент Турции ратифицировал данное соглашение.