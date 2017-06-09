В США перевернулся автобус со школьниками, пострадали более 20 человек

2017-06-09 02:34 | www.apa.az | 4

Автобус со школьниками перевернулся в окрестностях американской Атланты, пострадали более 20 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, сообщается, что ДТП с автобусом, принадлежащим баптистской церкви, произошло по дороге в аэропорт. На кадрах телевизионных репортажей видно, что автобус, опрокинувшись, задел легковой автомобиль.

Представитель церкви сообщил, что в автобусе находились старшеклассники и взрослые. Всего пострадали не менее 21 человека, некоторые из них находятся в критическом состоянии.