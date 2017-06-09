При ударе американской коалиции по Ракке погибли не менее 14 мирных жителей

2017-06-09 03:49 | www.apa.az | 3

По меньшей мере 14 мирных жителей погибли и еще несколько человек получили ранения в результате нового удара самолетов коалиции во главе с США по сирийскому городу Ракка. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, целью ударов самолетов американской коалиции было жилое здание в районе Мафрак аль-Джазра.

Ранее возглавляемая США коалиция вновь обстреляла проправительственные силы в Сирии. Американцы ссылаются на то, что к их военной базе подлетел беспилотник, который начал обстрел территории части. Он был сбит, по транспортным средствам проправительственных сил САР был нанесен удар.