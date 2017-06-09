Четыре арабские страны внесли в террористические списки 12 организаций

2017-06-09 05:47 | www.apa.az | 3

Саудовская Аравия, Объединенные арабские эмираты, Египет и Бахрейн внесли в террористические списки 59 человек и 12 организаций за финансирование терроризма и получение поддержки из Катара. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

"Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн сделали совместное заявление, в котором указали 59 человек и 12 организаций, который финансируют террористические организации и в прошлом получали поддержку из Катара", — сообщает телеканал.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже к ним присоединились еще пять стран. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути.

Сенегал и Чад отозвали своих послов в Катаре. Глава МИД Катара отверг обвинения в спонсировании экстремистских организаций и заявил, что нападки на Доху связаны с успешностью страны.