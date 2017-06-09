Зять Трампа встретится с сотрудниками сенатского комитета по разведке

2017-06-09 06:22 | www.apa.az | 2

Советник и зять президента США Джаред Кушнер в середине июня встретится с сотрудниками сенатского комитета по разведке в связи с расследованием о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

В комитете рассчитывают, что встреча станет первым шагом Кушнера в рамках сотрудничества: предполагается, что он затем предоставит сенаторам необходимые документы и ответит на их вопросы.

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с данными разведки США, сообщила, что Кушнер в начале декабря 2016 года на встрече с российским послом в США Сергеем Кисляком в небоскребе Trump Tower якобы предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Дональда Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США.

Затем газета New York Times сообщила, что Кушнер мог встречаться с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым в декабре 2016 года, чтобы установить "прямую линию связи" с президентом России Владимиром Путиным вне существующих каналов.