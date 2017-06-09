Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır ortak bildiri yayınladı

2017-06-09 06:48 | www.trend.az | 1

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildiride, Katar tarafından desteklenen 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddia edilerek "terör listesine" alındığı açıklandı.

Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansında (SPA) yer alan bildiride, Katar'ın desteklediği aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de olduğu 9 ülkeden 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terör listesine" alındığı bildirildi.

Ortak açıklamada, söz konusu 4 ülkenin, terör ve aşırılık ile mücadele, terörün finans kaynaklarının kurutulması, aşırı ideolojiler ile mücadele edilerek toplumun bunlardan arındırılması için yürütülen çalışmalarda Doha yönetiminin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği öne sürüldü.

Açıklamada, ülkelerin ulusal güvenlikleri için terör örgütü üyelerinin ülkede barındırılmamasını hedefleyen 2013 ve 2014'te Riyad'da imzalanan anlaşmalar ile defalarca yapılan uyarıların Katar tarafından dikkate alınmadığı iddiası da ortaya atıldı.

Ülkelerindeki terör olayları için Katar'ı suçladılar

Doha yönetiminin anlaşmalara uymaması sonucu terör örgütü üyelerinin 4 ülkede kaosa neden olan fiiller yaptığı, ülkelerin milli güvenliğinin tehlikeye atıldığı ileri sürülerek, 12 kuruluş ve 59 kişinin terör örgütü listesine alındığı kaydedildi.

Yayınlanan kişi ve kuruluşların Katar devleti ile bağlantılı veya bu ülkede yaşadığı aktarılan ortak bildiride, ilerleyen günlerde isim ve kuruluş listelerinin daha yeni eklenecek isimlerle güncellenebileceği vurgulandı.

Bildiride, listedeki kişi ve kuruluşların Katar devletinin imzaladığı ve uymadığı ileri sürülen "terör ile mücadele ve terörün finansmanın engellenmesi" anlaşmalarının aksini ortaya koyan, hükümetin çift taraflı yürüttüğü siyasete hizmet ettiği savunuldu.

12 kuruluş ve 59 kişinin adı ortak bildiride yer aldı

Bahreyn'den 6, Katar'dan 5 ve Libya'dan bir kuruluşun yanı sıra Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Mısırlı Yusuf el-Karadavi, Katar'da 2001-2013 yıllarında İçişleri Bakanlığı yapan Abdullah bin Halid Al Sani gibi isimlerin olduğu 59 kişi "terör listesi"ne alındı.

Listeye eklenen 59 kişiden 26'sının Mısır, 18'inin Katar, 5'inin Libya, 3'ünün Kuveyt vatandaşı olduğu, Ürdün ve Bahreyn'den ikişer, Suudi Arabistan, Yemen ve BAE'den ise birer kişinin bulunduğu duyuruldu.

Kaynak: AA