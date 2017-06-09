Азербайджан ждет приток исламского капитала

2017-06-09 07:00 | www.trend.az | 3

Азад Гасанли

БАКУ /Trend/ - Экономическому развитию Азербайджана может быть придан мощный импульс на фоне растущего в стране спроса на исламские финансовые инструменты.

За первое полугодие в Азербайджане подписано уже четыре различных соглашения по исламскому финансированию: между министерством экономики и Исламским банком развития, Центром по экономике и исламскому банкингу Al Huda и Центром изучения экономических ресурсов Азербайджана, а также между Исламской корпорацией по развитию частного сектора, Парком высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Ассоциацией сотрудничества Азербайджана и арабских стран.

Эти соглашения предусматривают анализ банковского законодательства и изучение возможностей внедрения в Азербайджане принципов исламского банкинга и финансовых инструментов, а также способствуют изучению мирового опыта в сфере исламского финансирования, привлечению инвестиций и т.д.

Подобный интерес к исламскому финансированию, как со стороны правительства, так и со стороны частного сектора, вполне логичен. За последние два года экономика Азербайджана столкнулась с глобальными вызовами. И чтобы справиться с ними были реализованы различные реформы, разработаны стратегические дорожные карты и в целом проделана большая работа для нейтрализации негативных процессов, улучшения инвестиционного климата и бизнес-среды.

Внедрение инструментов исламского финансирования - логическое развитие реформ, которое расширит возможности для привлечения дополнительного капитала и стабилизации экономики. У финансирования, основанного на принципах Шариата, много преимуществ: это нацеленность на реальный сектор экономики, справедливое распределение рисков между инвестором и заемщиком, беспроцентные кредиты, “закят”, который исламские банки могут выплачивать, реализовывая микропроекты для бедных, что также повышает социальную значимость исламского финансирования.

Внедрение соответствующего законодательства в Азербайджане также способствует привлечению в страну исламских банков. Последнее время Баку активно развивает связи с арабскими странами. Однако, для полноценного расширения сотрудничества с Ближним Востоком Азербайджану не хватает законодательства, основанного на принципах исламского финансирования. Это позволит исламским банкам активнее работать в Азербайджане и предоставить стране эффективные инструменты для поддержания общего развития экономики.

Например, сукук (исламские облигации) могут помочь привлечь средства для финансирования различных проектов, не только с внутреннего рынка, но и из арабских стран.

Другой инструмент - вакф или аукаф - может помочь при реализации социальных проектов. Вакф - это имущество, которое передается на религиозные или благотворительные цели. Обязательным условием является то, что такое имущество должно приносить пользу, доход и являться нерасходуемым, поэтому деньги в качестве вакфа передать нельзя. Вакф может быть безвозмездным, когда владелец имущества, например правительство, теряет права на него. Но есть и другой вариант, при котором, передав имущество другому человеку, первичный владелец получает часть дохода, который может генерировать передаваемое имущество.

Применение еще одного инструмента - такафула (исламского страхования) - может помочь укрепить социальную защиту граждан страны и стать источником дополнительного дохода. Такафул отличается от традиционного страхования тем, что действует по принципам солидарности. Взносы клиентов такафул-компании объединяются в общий фонд, средства которого используются для выплат при страховых случаях. Также оператор (такафул-компания) инвестирует эти деньги в бизнес различных компаний. По итогам года общая прибыль за вычетом издержек и выплат распределяется между страхуемыми.

На сегодня объем активов на рынке исламских финансовых инструментов составляет два-три триллиона долларов. Их эффективность доказывает и то, что финансовые компании многих немусульманских стран, таких как Великобритания, Австралия, Китай, Швейцария и других, сегодня активно используют инструменты исламского финансирования. Исламские финансовые инструменты могут открыть для Азербайджана новые возможности для поддержания развития экономики и улучшения благосостояния граждан. Появление исламских банков в стране может дать мощный толчок к развитию экономики, привлечь дополнительный капитал из арабских стран и с местного рынка.

Азад Гасанли, обозреватель Trend

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