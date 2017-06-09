Премьер-министр Великобритании переизбралась в парламент

2017-06-09 06:59 | www.apa.az | 3

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам досрочных выборов переизбралась в парламент.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее в парламент переизбрались министры финансов и образования Филип Хаммонд и Джастин Грининг, а также глава МИД Борис Джонсон.

На данный момент лейбористы получили 204 мандата, консерваторы — 194. Независимые кандидаты выиграли 20 мест, Шотландская национальная партия — 29, Либерал-Демократическая — 9.

По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте -Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости — самая правая партия — не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата.