Консерваторы лидируют на досрочных парламентских выборах в Великобритании

2017-06-09 08:03 | www.apa.az | 3

Консерваторы лидируют по итогам подсчета голосов на досрочных парламентских выборах в Великобритании. Как сообщает АПА, на данный момент консерваторы получили 292 мандата, лейбористы — 248. Шотландская национальная партия — 33, Либерал-Демократическая — 11, другие партии получили 21 мандат. Подсчет голосов продолжается.

По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте -Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости — самая правая партия — не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата.