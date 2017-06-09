İstanbul'da terör operasyonu: 7 gözaltı

2017-06-09 08:15 | www.trend.az | 1

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, araç yakma eylemlerine karıştıkları değerlendirilen kişilere yönelik Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Ümraniye'de operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu kişilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda ise örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: AA