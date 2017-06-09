Эрдоган одобрил соглашение о размещении на территории Катара турецких военнослужащих

2017-06-09 08:35 | www.oxu.az | 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецких военнослужащих.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на AПА, создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами в 2014 году.

Отметим, что ранее парламент Турции ратифицировал данное соглашение.

A.C.

