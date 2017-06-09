В Москве под колесами электрички погибла внучка Никиты Хрущева

2017-06-09 08:49 | www.oxu.az | 2

В Москве попала под электричку и погибла внучка Никиты Хрущева Юлия. Как стало известно из источника в правоохранительных органах, 77-летняя Юлия Хрущева погибла в результате наезда поезда Внуково — Москва на станции «Солнечная».

В пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу подтвердили факт смерти женщины 1940 года рождения, не уточняя подробностей. В справочной службе столичной скорой помощи подтвердили кончину женщины с таким именем и возрастом, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Юлия Леонидовна Хрущева в возрасте 77 лет сегодня умерла», — сообщили там.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева — сына будущего советского руководителя Никиты Сергеевича Хрущева. После того как Леонид Хрущев пропал без вести, Никита Хрущев удочерил девочку, так что она была еще и его приемной дочерью.

A.C.

