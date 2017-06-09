Эмир Катара не поедет в Вашингтон для переговоров по урегулированию кризиса

2017-06-09 09:15 | www.oxu.az | 3

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Танфи не намерен покидать страну, в том числе лететь в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель властей Катара.

«Эмир не планирует покидать Катар, пока страна находится в блокаде», - заявил источник агентства.

Трамп предложил Катару и странам, разорвавшим с ним отношения, помощь в улаживании разногласий. Как сообщила пресс-служба Белого дома, Трамп заявил об этом в телефонном разговоре с эмиром Катара.

Н.О.