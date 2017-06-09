Пакистан отправит в Катар военный контингент

2017-06-09 09:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - После решения Турции отправить военный контингент в Катар аналогичное решение принял также Пакистан, пишут в пятницу пакистанские СМИ.

Ожидается, что Пакистан направит в Катар более 20 тысяч военнослужащих.

Это решение было принято в рамках соглашений в военной сфере, которые существуют между Пакистаном и Турцией.

Накануне в Великом Национальном собрании (парламент) Турции был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецкого военного контингента.

Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами в 2014 году.

Помимо этого, парламентом был ратифицирован "Протокол о сотрудничестве между правительством Турецкой Республики и правительством Государства Катар в сфере обучения и профессиональной подготовки кадров жандармерии".

Отмечается, что данный протокол был подписан второго декабря 2015 года в Дохе в рамках соглашения "О сотрудничестве в сфере безопасности между министерствами внутренних дел Турецкой Республики и Государства Катар".

Протокол, подготовленный с целью определить рамки и принципы сотрудничества, которое будет налажено между Главным командованием жандармерии Турции и Управлением сил внутренней безопасности Катара, определяет обязанности и ответственность сторон в связи с планированием, координацией и осуществлением образовательной деятельности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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