Шоу «Maşın» покинули два участника за один день – ФОТО

2017-06-09 09:56 | www.oxu.az | 3

Еще два участника покинули шоу «Maşın» на телеканале ATV.

Как передает Oxu.Az, по правилам передачи, судьба певца Надира Гафарзаде была определена зрительским голосованием.

Надир Гафарзаде заявил, что если наберет достаточно голосов, то отстранит от шоу актера Сархана Керемоглы. Сархан неожиданно сам убрал руку с машины, сказав, что уходит с шоу.

Н.Гафарзаде назвал своей очередной целью режиссера Агиля М.Гулиева.

Однако Н.Гафарзаде набрал лишь 37,54% зрительских голосов и сам покинул шоу.

Отметим, что передача выходит в эфир каждый вечер в 22:00.

В настоящее время участие в шоу продолжают актеры Ислам Мехралиев, Фарда Амин, Эльджан Расулов, режиссер Агиль М.Гулиев, актриса и танцовщица Оксана Расулова.

A.C.

